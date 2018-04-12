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«Уральские авиалинии» по итогам I квартала 2018 года увеличили пассажиропоток на 24%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» за I квартал 2018 года перевезла 1 млн 648 тыс. 872 человека, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«В период с 1 января по 31 марта самолеты выполнили 12 тыс. 126 рейсов: 6 тыс. 752 — по России, 2 тыс. 817 — по СНГ, 2 тыс. 557 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в сообщении.



В марте 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 609 тыс. 133 пассажира (+30% к показателям марта 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 4 тыс. 435 рейсов, из которых 2 тыс. 442 рейса по России, 1 тыс. 055 — в страны СНГ и 938 рейсов — в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за март составил 1 497 002 тысячи пассажирокилометров.

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