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Банк России допускает рост инфляционных ожиданий из-за повышения волатильности рубля

УрБК, Москва, 12.04.2018. Повышение волатильности рубля может привести к росту инфляционных ожиданий в России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Липина в кулуарах XIX Апрельской конференции.



«История показывает, что инфляционные ожидания у нас сейчас не заякоренные. Конечно, повышение волатильности, повышение неопределенности может повлиять на увеличение инфляционных ожиданий, может такое быть», — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии апрельских событий на инфляционные ожидания россиян.



«Но мы не гарантируем, что они повысятся. У нас были примеры в истории, что волатильность росла, а инфляционные ожидания не посыпались. Все будет зависеть от длительности периода нестабильности», — добавил Липин.



США 6 апреля 2018 года ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Так, курс доллара США в среду поднимался выше 65 руб., а евро — выше 80 руб.

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