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Apple потребовала от агрегатора «Максим» удалить приложение из AppStore из-за санкций

УрБК, Москва, 12.04.2018. Apple потребовала от сервиса по вызову такси «Максим» удалить из AppStore российское приложение из-за санкций. Об этом сообщает RNS со ссылкой на уведомление корпорации в адрес разработчика приложения.



«В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — говорится в уведомлении.



Решение в компании поясняют санкциями, наложенными США на Иран. Apple дала разработчику 14 дней на удаление приложения из AppStore, иначе корпорация сделает это самостоятельно.



В пресс-службе сервиса «Максим» изданию подтвердили получение уведомления. По словам представителя службы такси, в январе Apple уже требовала от компании исключить Иран из списка обслуживаемых стран.



«На территории Ирана AppStore заблокирован, поэтому иранские пользователи iPhone и iPad не скачивают оттуда приложение «Максим». В стране действует национальный маркет для iOS, который Apple не блокирует. Себя компания не запрещает, защищает свой бизнес, но в одностороннем порядке принимает решение о санкциях в отношении других», — сказал руководитель отдела по связям с общественностью компании Павел Стенников.



Он отметил, что «Максим» не согласен с требованием Apple и пытается урегулировать вопрос. В случае, если приложение все-таки удалят из AppStore, оно будет по-прежнему работать у клиентов, которые его уже скачали.



На платформу iOS приходится примерно 45% от всех заказов через приложение «Максим». Компания предоставляет услуги в 10 странах, в том числе в России, Украине, Казахстане, Грузии, Болгарии, Таджикистане, Белоруссии, Азербайджане, Италии, Иране. В России сервис работает в 260 городах. В Иране «Максим» начал работать осенью 2017 года.

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