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В Серове из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали посетителей торгового центра

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В Серове из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали посетителей торгового центра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Сегодня утром в торговом центре Серова произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения в одном из павильонов на втором этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал организовал эвакуацию посетителей и работников. Оперативно из здания были эвакуированы 58 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели проверку всех помещений.

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