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«МегаФон» установил на Урале оборудование для борьбы с лесными пожарами
12 апрель 2018 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. МСАУ «Екатеринбургское лесничество» будет контролировать появление пожаров в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон» на Урале.
Благодаря новым телеком-решениям диспетчеры смогут мониторить обстановку даже с мобильного устройства.
На базовых станциях «МегаФона» на высоте до 75 метров установлены видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. «Электронные глаза» с «дальнозоркостью» до 30 километров круглосуточно наблюдают за лесными массивами в Садовом, Истоке, Совхозном, Горном щите, в районе Новосвердловской ТЭЦ, Чусовского озера, биатлонной базы «Динамо», поселков Медный и Курганово. «Умная» электроника даже способна отличить дым от тумана, автоматически фиксируя картину возгорания.
«Проанализировав самые уязвимые пожароопасные лесные зоны, мы определили расположение камер. Система особенно эффективна для своевременного выявления очагов возгорания. Это и экономичнее, чем отправлять технику для патрулирования. Сейчас на базовых станциях «МегаФона» работают 12 камер. Оборудование устойчиво к любым погодным условиям и функционирует при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию», — сообщил директор МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков.
Инженеры «МегаФона» также организовали для лесничества защищенные каналы связи. Именно они обеспечивают онлайн-передачу изображения с камер для диспетчера. Управлять ими можно в режиме реального времени.
«Мы гарантируем заказчикам круглосуточную техническую поддержку и обслуживание видеооборудования. Эту систему можно применять в совершенно различных направлениях работы, где необходимо оперативное реагирование. Уверен, что данный проект поможет в пресечении преступлений в лесах и сбережет «легкие» Екатеринбурга», — сообщил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.
Благодаря новым телеком-решениям диспетчеры смогут мониторить обстановку даже с мобильного устройства.
На базовых станциях «МегаФона» на высоте до 75 метров установлены видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. «Электронные глаза» с «дальнозоркостью» до 30 километров круглосуточно наблюдают за лесными массивами в Садовом, Истоке, Совхозном, Горном щите, в районе Новосвердловской ТЭЦ, Чусовского озера, биатлонной базы «Динамо», поселков Медный и Курганово. «Умная» электроника даже способна отличить дым от тумана, автоматически фиксируя картину возгорания.
«Проанализировав самые уязвимые пожароопасные лесные зоны, мы определили расположение камер. Система особенно эффективна для своевременного выявления очагов возгорания. Это и экономичнее, чем отправлять технику для патрулирования. Сейчас на базовых станциях «МегаФона» работают 12 камер. Оборудование устойчиво к любым погодным условиям и функционирует при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию», — сообщил директор МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков.
Инженеры «МегаФона» также организовали для лесничества защищенные каналы связи. Именно они обеспечивают онлайн-передачу изображения с камер для диспетчера. Управлять ими можно в режиме реального времени.
«Мы гарантируем заказчикам круглосуточную техническую поддержку и обслуживание видеооборудования. Эту систему можно применять в совершенно различных направлениях работы, где необходимо оперативное реагирование. Уверен, что данный проект поможет в пресечении преступлений в лесах и сбережет «легкие» Екатеринбурга», — сообщил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.
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