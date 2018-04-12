Новости дня

ВЦИОМ: 94% россиян не сомневается в наличии олигархов в стране

УрБК, Москва, 12.04.2018. Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в стране. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52%). Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%)», — говорится в исследовании.



Результаты деятельности олигархов граждане РФ оценивают чаще негативно (44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, считают, что они приносят больше вреда, чем пользы), чем положительно (9%). Первой позиции чаще других придерживаются мужчины (52%), люди с плохим, по их оценкам, материальным положением (51%), жители сельской местности (48%).



В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует Роман Абрамович (его назвали 15%). В топ-3 также вошли Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: