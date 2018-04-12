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В Свердловской области мошенники спекулируют на трагедии в Кемерово

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. ГУ МЧС России по Свердловской области предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников, которые спекулируют на трагедии в Кемерово.



Как сообщает пресс-служба ведомства, под видом сотрудников МЧС России масштабные проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров (ТРЦ) злоумышленники начали использовать в корыстных целях.



«Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в жилые дома и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений, а также путем вымогательства денег обещают «решить» вопросы пожарной безопасности объекта», — говорится в сообщении.



Руководство ГУ МЧС России по Свердловской области отмечает, что проверки пожарного состояния ТРЦ, инициированные Генеральной прокуратурой после пожара в Кемерово, проводятся исключительно межведомственными группами, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России. По согласованию в составе группы могут находиться представители органов власти и активисты общественных организаций.



«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров», сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришел к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.



Помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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