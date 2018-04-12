Рынки в зоне турбулентности

6 апреля 2018 года Минфин США ввел новые санкции в отношении 26 россиян и 15 российских компаний. Они предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести с ними любую экономическую деятельность. Новые санкции стали причиной настоящего обвала российского фондового рынка в понедельник, 9 апреля. Во вторник и среду стоимость акций незначительно скорректировалась. Однако говорить о полноценном отскоке пока не приходится. Еще хуже ситуация на валютном рынке. Курс рубля снижается три торговые сессии подряд и продолжает «переписывать» многомесячные минимумы.За последнюю неделю средневзвешенный курс долл. США вырос на 8,7% — до 62,59 руб., а евро прибавил 10,5% — до 77,46 руб. К слову, это далеко не рекордные уровни этой недели. Вчера курс долл. США временно преодолел отметку 65 руб., евро — 80 руб. Однако затем последовал небольшой откат.«Очевидно, что динамику курса рубля на текущей неделе по большей части определяют панические настроения на рынке. Обычно паника не возникает на ровном месте, для нее нужно «удачное» стечение обстоятельств, которое сейчас мы фактически и наблюдаем», — считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.На фондовом рынке наблюдается другая ситуация. В понедельник индекс «Московской биржи» (объединяет все самые ликвидные российские акции) обвалился на 8,3%. Во вторник показатель вырос на 4%, в среду — еще на 0,85%. На фоне высоких цен на нефть (почти 72 долл. США за баррель) некоторые представители нефтегазового сектора смогли полностью отыграть все потери 9 апреля. Однако подавляющее число компаний по-прежнему торгуются заметно ниже уровня понедельника.«Это общерыночная тенденция. Никто точно определить сроки восстановления не может, так как ответ кроется в разрешении геополитической ситуации, предсказать которую мы не в силах. Отметим лишь, что до сих пор любые сложности на международной арене так или иначе выкупались. При стабилизации обстановки на восстановление рынка в целом может понадобиться несколько недель, а, возможно, даже и дней. Все зависит от фона», — полагает начальник аналитического отдела «БКС Экспресс» Василий Карпунин.Впрочем, далеко не факт, что геополитическая ситуация в ближайшее время улучшится. 11 апреля президент США Дональд Трамп в своем личном Twitter объявил о планах Вашингтона нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию приготовиться. После этого отечественные акции и рубль резко просели. Не исключено, что начало военной операции со стороны США приведет к еще более глубокому снижению российских финансовых рынков.Эксперты отмечают, что стоимость отечественных акций и рубля в последнее время практически не зависит от каких-либо фундаментальных факторов. Все определяет геополитическая ситуация. Любое негативное событие на международной арене может спровоцировать продажу российских активов и массовый уход инвесторов в защитные финансовые инструменты (долл. США, золото, облигации).