Новости дня

В Новоуральске лже-полицейский обманом похитил у пенсионеров более 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В Новоуральске перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет ранее судимый житель Новосибирска, который обманом похитил у пенсионеров более 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, мужчина из Новосибирска звонил жителям Новоуральска по телефону и представлялся сотрудником полиции. Далее он сообщал им, что их родственники якобы попадали в дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали люди, и требовал с них сумму от 80 до 100 тыс. руб. для решения проблемы.



«Одно преступное деяние не было доведено обвиняемым в связи с тем, что лицо, которое он просил забрать деньги от потерпевшей, отказалось от перевода денег», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.



Всего от действий мужчины пострадало 13 человек, все — лица пенсионного возраста, общий ущерб превысил 700 тыс. руб.



В отношении мужчины были возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», а также по части 3 статьи 30, части 1 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана».



Вину в совершении инкриминируемых деяний злоумышленник признал, ему грозит до 5 лет лишения свободы по наиболее тяжелой статье. Уголовное дело рассмотрит Новоуральский городской суд.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: