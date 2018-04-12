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Челябинское УФАС включило компанию «СельхозПродукт» в реестр недобросовестных поставщиков

УрБК, Челябинск, 12.04.2018. Управление ФАС России по Челябинской области включило сведения об ООО «СельхозПродукт», его директоре и учредителе в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за ненадлежащего исполнения контракта на поставку мясных замороженных полуфабрикатов.



Как сообщает пресс-служба Челябинского УФАС, в конце 2017 года по результатам аукциона МП «Горторг» заключило контракт с ООО «Сельхозпродукт» стоимостью 24,9 млн руб. на поставку 80 тонн мяса. Однако в итоге заказчик — организатор горячего питания в школах, больницах и дошкольных учреждениях Магнитогорска — столкнулся с неоднократным нарушением условий контракта со стороны поставщика.



ООО «Сельхозпродукт» не соблюдал сроки поставки, направлял продукцию в меньшем объеме, поставлял вместо крупнокускового мяса обрезки и даже пытался подменить требующееся заказчику мясо говядины мясом свинины.



«Однако бдительность МП «Горторг» позволила оперативно пресечь такие поставки мяса в социальные учреждения. Для доказательства недобросовестного поведения поставщика заказчику пришлось привлечь Магнитогорскую торгово-промышленную палату, чтобы провести экспертизу и зафиксировать факт замены мяса говядины на свинину. Руководство МП «Горторг» также пригласило ООО «СельхозПродукт» принять участие в совместной пробной варке мяса и его последующей дегустации, чтобы продемонстрировать выявленную подмену», — рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС.



Заказчик несколько раз давал возможность поставщику устранить нарушения, но в ответ сталкивался с новыми проблемами. В результате 13 марта 2018 года МП «Горторг» в одностороннем порядке расторгло с ООО «СельхозПродукт» контракт и направило в Челябинское УФАС России обращение о включении хозяйствующего субъекта в РНП.



В соответствии с действующим законодательством антимонопольный орган признал ООО «СельхозПродукт» недобросовестным поставщиком, теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

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