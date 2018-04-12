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Полиция начала проверку по факту возгорания четырех автомобилей в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Полиция начала проверку по факту возгорания четырех автомобилей в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД России.



«Сообщение о возгорании автомобиля MINI Cooper у дома № 27 на улице Циолковского поступило в отдел полиции № 12 сегодня ночью в 01.10. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия. В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владелец транспортного средства обратится в полицию с заявлением в ближайшее время», — говорится в сообщении.



Также полицейские устанавливают обстоятельства возгорания Land Cruiser Prado у дома № 189 корп. 4 на улице 8 Марта.



«На место ЧП также выезжала следственно-оперативная группа. Кроме того, от возгорания внедорожника пострадали припаркованные рядом иномарки — Skoda и Hyundai Solaris. По всем фактам воспламенения автомобилей в Чкаловском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение», — отмечают в городском УМВД.

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