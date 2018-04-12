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Минюст изменил правила для конкурсов на должность юриста

УрБК, Москва, 12.04.2018. Министерство юстиции РФ приняло приказ, который устанавливает с 1 октября 2018 года новый порядок проведения конкурса на должность юриста. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Конкурс на должность нотариуса будет представлять трехступенчатую систему, состоящую из письменного экзамена, рассмотрения рекомендации нотариальной палаты региона и индивидуального собеседования. Это позволит усовершенствовать процедуру допуска к профессии и обеспечить высокую степень объективности при отборе кандидатов, сами кандидаты при этом будут более компетентные, считают в Минюсте.



«Порядок определяет условия, последовательность процедур объявления, проведения и обжалования результатов конкурса, устанавливает критерии, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса, упрощает процедуру подачи документов для участия в конкурсе, регламентирует работу конкурсной комиссии», — поясняют в ведомстве.



Также каждый желающий принять участие в конкурсе может получить рекомендации нотариальной палаты, содержащие сведения о его стаже работы по специальности, ученой степени и научном звании.

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