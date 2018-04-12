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В Екатеринбурге за ночь сгорели четыре иномарки

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью сгорели четыре иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Первый пожар произошел в 01.20 по местному времени на улице Циолковского. «На площади 2 кв. м. поврежден моторный отсек и салон автомобиля MINI Cooper. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», — говорится в сообщении.



Массовое же возгорание автомобилей было зафиксировано на улице 8 Марта в 03.16 по местному времени.



«На площади 10 кв. м. сгорели Skoda Oktavia и Land Cruiser. Также поврежден салон и кузов автомобиля Hyundai Solaris. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



О причинах возгораний не сообщается.

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