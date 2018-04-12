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Свердловский облсуд обязал ОК «Русал» признать травму своего работника производственной

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Свердловский областной суд обязал ОК «Русал» признать травму своего работника производственной. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«Житель Краснотурьинска с мая 2006 по октябрь 2016 года работал в глиноземном цехе АО «БАЗ-СУАЛ», переименованного в АО «РУСАЛ Уральский алюминий». В 2016 году мужчина потерял работу, так как получил травму позвоночника. При этом сам работник уверен, что спину он травмировал на рабочем месте, когда с ним произошел несчастный случай. В августе 2016 года он работал в ночную смену в цехе подготовки сырья на грейферном кране на погрузке боксита. При движении крана из-за технических проблем возникла сильная вибрация, в результате которой у рабочего появилась сильная боль в спине, и он потерял сознание. Продолжить работу он уже не смог, сослуживцы сопроводили его до машины и в полулежачем состоянии доставили до дома. За медицинской помощью мужчина обратился только на следующий день, так как день получения травмы был выходным. Дальше было длительное лечение, обследования, консультации врачей и диагноз — компрессионный перелом позвонков позвоночника», — говорится в сообщении.



Работодатель акт о несчастном случае не составлял, в связи с чем мужчина обратился к руководству предприятия с заявлением о проведении соответствующего расследования. Однако по итогам разбирательства было указано, что причиной травмы является общее заболевание, не связанное с производством.



Бывший работник ОК «Русал» с такими выводами не согласился и подал иск в Краснотурьинский городской суд, в котором просил признать полученную им травму производственной, возложить на ответчика обязанность составить акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве.



Краснотурьинский городской суд исковое заявление к АО «Объединенная компания «РУСАЛ Уральский Алюминий» удовлетворил в полном объеме.



Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако апелляционный суд оставил решение Краснотурьинского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

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