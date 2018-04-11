Новости дня
В Екатеринбурге открылся форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России»
11 апрель 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге открылся XIII научно-промышленный форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В рамках форума пройдут 14 тематических секций по вопросам технического перевооружения и модернизации производства, применения современных металлообрабатывающих технологий и высокотехнологичного оборудования, новых материалов для выпуска инновационной продукции, внедрения в реальный сектор экономики научно-технических разработок академической, вузовской и отраслевой науки.
«Темы форума еще недавно были далекими для понимания, а сегодня вызывают огромный интерес. Такие секции, как аддитивные технологии, защита информации — признаки нашего времени. По итогам работы каждой секции мы будем готовить определенные рекомендации, которые будут учтены при формировании перспективных и антикризисных программ предприятий», — сообщил генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.
В рамках форума пройдут 14 тематических секций по вопросам технического перевооружения и модернизации производства, применения современных металлообрабатывающих технологий и высокотехнологичного оборудования, новых материалов для выпуска инновационной продукции, внедрения в реальный сектор экономики научно-технических разработок академической, вузовской и отраслевой науки.
«Темы форума еще недавно были далекими для понимания, а сегодня вызывают огромный интерес. Такие секции, как аддитивные технологии, защита информации — признаки нашего времени. По итогам работы каждой секции мы будем готовить определенные рекомендации, которые будут учтены при формировании перспективных и антикризисных программ предприятий», — сообщил генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся XI международный съезд литейщиков
- ОАО «Уралтрансмаш» стало площадкой международного форума «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России»
- Изношенность станочного парка предприятий Свердловской области достигает 70–80%
- Министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко встретится в Екатеринбурге с активом союзов оборонных и машиностроительных предприятий
- Коротко о событиях на месяц