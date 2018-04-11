Кризис

Moody’s отозвало рейтинги ОК «Русал»

Moody’s отозвало рейтинги ОК «Русал» по бизнес-причинам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение международного рейтингового агентства.



Ранее индексная компания FTSE Russell заявила, что с 13 апреля 2018 года удалит бумаги En+ и «Русала» из своих индексов, а Нью-Йоркская Comex ввела ограничения на поставку алюминия компании «Русал».

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