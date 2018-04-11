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В аэропорту Кольцово закрывается кафе Paparazzi Express

11 апрель 2018 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово закрывается кафе Paparazzi Express. Как сообщает корреспондент УрБК с места событий, в настоящий момент на площадке проходит демонтаж оборудования.

В аэропорту Кольцово закрывается кафе Paparazzi Express

При этом рабочие не сообщают, временно ли закрывается кафе или нет. в Paparazzi Express на телефонные звонки не отвечают. Пресс-секретарь аэропорта Кольцово также оказался недоступен для комментария.

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