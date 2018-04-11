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Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о постоянном расселении аварийного жилья
11 апрель 2018 (17:21)
УрБК, Москва, 11.04.2018. Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о создании в России постоянного механизма расселения аварийного жилья. Об этом заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
«Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму», — сказал Д. Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
По его словам, чтобы не допускать появления нового ветхого жилья, власти РФ начали программу по капитальному ремонту. Так, за четыре года (2014-2017 годы) отремонтировано более 400 млн кв. м., то есть в порядок приведен каждый шестой многоквартирный дом, который внесен в программу капремонта.
Он также добавил, что в прошлом году собиралось более 92% взносов на капремонт.
«Для системного решения проблемы мы сейчас создаем постоянный механизм расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму», — сказал Д. Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
По его словам, чтобы не допускать появления нового ветхого жилья, власти РФ начали программу по капитальному ремонту. Так, за четыре года (2014-2017 годы) отремонтировано более 400 млн кв. м., то есть в порядок приведен каждый шестой многоквартирный дом, который внесен в программу капремонта.
Он также добавил, что в прошлом году собиралось более 92% взносов на капремонт.
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