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Сеть «Мегамарт» оштрафовали на 600 тыс. рублей за продажу опасной стеклоомывающей жидкости на Урале

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Свердловский Роспотребнадзор установил, что в двух торговых точках АО «Дикси Юг» (сеть магазинов «Мегамарт») продавалась стеклоомывающая жидкость в полимерных бутылях производства ООО «Байкал Аква», содержащая опасное для здоровья человека химическое соединение — метанол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Речь идет о магазинах «Мегамарт» в Екатеринбурге (ул. Академика Шварца, 1) и «Минимарт» в Верхней Пышме (ул. Кривоусова, 18Б).



В связи с обнаруженными нарушениями была проведена проверка, материалы дела направлены в суд. Каждый из магазинов оштрафован на 300 тыс. руб., производитель ООО «Байкал Аква» — ликвидирован.



«По иску Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Подольский городской суд Московской области признал противоправными действия сети торговых центров «Мегамарт» АО «Дикси Юг» по обороту опасной стеклоомывающей жидкости и обязал принять меры по отзыву от потребителей продукции, содержащей метанол, разместив информацию о данном факте на официальном сайте АО «Дикси Юг» и информационных стендах в торговых точках», — говорится в сообщении.



В результате проверки установлено, что решение суда АО «Дикси Юг» не выполнило, то есть информация об отзыве данной продукции на официальном сайте предприятия и на информационных стендах не размещена.



В связи с этим исполнительный лист направлен для принудительного исполнения в Подольский Районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

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