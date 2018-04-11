Пленники «Меркурия»

Прошло больше половины из дополнительных шести месяцев, отведенных участникам оборота животноводческой продукции на настройку электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Однако, по словам представителей федеральных торговых сетей, более половины поставщиков все еще не зарегистрировались в информационной системе «Меркурий» ― аналоге ЕГАИС для мясных и молокопродуктов, что может привести к сбоям поставок. В Свердловской области незарегистрированными в системе остается четверть участников оборота.России осталось 80 дней до введения обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на продукцию животноводства. Напомним, нововведение предполагает, что все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые точки, импортеры молочной и мясной продукции — не смогут ее перемещать без оформления в специальной государственной информационной системе «Меркурий». Товары компаний, которые не успеют настроить работу в системе, не будут допущены до продажи.По задумке Россельхознадзора, это позволит эффективнее выявлять фальсификацию при производстве мясной и молочной продукции. Изначально перейти на новую схему планировали с 1 января 2018 года, однако производители не были к этому готовы, и дедлайн перенесли на 1 июля 2018 года.По всей видимости, дополнительного времени участникам рынка окажется недостаточно. Накануне представители федеральных торговых сетей сообщили о возможных перебоях в поставках молочной и мясной продукции из-за неготовности поставщиков работать в ФГИС «Меркурий». Как рассказали «Ведомостям» в Х5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), лишь половина из 1,5 тыс. поставщиков согласилась работать в новой системе. Данные подтвердили в сети «Магнит».В Национальном союзе производителей молока «Союзмолоко» УрБК рассказали, что по-прежнему с опасением относятся к введению ЭВС с 1 июля 2018 года. В объединении поддерживают замену бумажных сертификатов на электронные для сырого молока, но считают эту меру избыточной для переработчиков сырья.«Система существенно осложнит работу перерабатывающих предприятий, поскольку сейчас сертификаты на готовую молочную продукцию вообще не оформляются, и повысит ее себестоимость на 10%. При этом готовая продукция не несет ветеринарных рисков, введение ЭВС грозит сложностями в поставках молочной продукции в магазины, так как не все предприятия внедрили систему как в молочной отрасли, так и в ритейле. В случае с профицитом на рынке, который сложился в последние месяцы, это окажет дополнительное давление на производителей и переработчиков в текущей непростой ситуации», ― рассказала директор по связям с общественностью и госорганами Национального союза производителей молока Мария Жебит.Проблема с внедрением ЭВС сохраняется для участников оборота молочной продукции, рассказали УрБК в Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга. Пока поставщикам не удалось получить ответы на все вопросы у Россельхознадзора, ответственного за внедрение ФГИС «Меркурий».По словам председателя Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игоря Пехотина, ситуация в регионе улучшилась за последние полгода. Напомним, в сентябре прошлого года он прогнозировал перебои с поставками молока при введении ЭВС с 1 января 2018 года. Сейчас же переработчики надеются, что введение ЭВС поможет им решить другую проблему«По имеющейся у меня информации — от коллег и по нашей компании — готовность, в принципе, высокая. Если осенью мы реально говорили, что нельзя запускать такие вещи, особенно в преддверии новогодних праздников, то перенос на лето позволяет всем подготовиться. На сегодняшний день введение ЭВС меньше волнует, чем ситуация с перепроизводством молока в регионе. Но я далек от того, чтобы драматизировать. Мы сейчас надеемся, что введение сертификатов поможет нам в борьбе с фальсифицированной продукцией», ― прокомментировал Игорь Пехотин.По оперативным данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области, на начало апреля в системе «Меркурий» зарегистрировалось 25,5 тыс. компаний региона. В декабре 2017 года в надзорном органе оценивали количество участников оборота животноводческой продукции в Свердловской области в 35 тыс. ед. Тогда количество зарегистрированных в системе составляло 21,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Таким образом, большая часть незарегистрированных участников оборота откладывает подключение к «Меркурию» до последнего момента.