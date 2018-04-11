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Дмитрий Медведев назвал бедность острейшей проблемой в России
11 апрель 2018 (16:41)
УрБК, Москва, 11.04.2018. Бедность остается острейшей проблемой в России, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой.
«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное, самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить. Мы повысили МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11 тыс.163 руб.», — рассказал Д. Медведев.
По его словам, повышение зарплаты из-за увеличения МРОТ коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере.
«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное, самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить. Мы повысили МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11 тыс.163 руб.», — рассказал Д. Медведев.
По его словам, повышение зарплаты из-за увеличения МРОТ коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере.
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