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Дмитрий Медведев назвал бедность острейшей проблемой в России

УрБК, Москва, 11.04.2018. Бедность остается острейшей проблемой в России, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой.



«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное, самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить. Мы повысили МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11 тыс.163 руб.», — рассказал Д. Медведев.



По его словам, повышение зарплаты из-за увеличения МРОТ коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере.

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