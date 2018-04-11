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СКБ-банк представляет фотопроект «История одной копейки» в Екатеринбурге

11 апрель 2018 (15:43)

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге на пешеходной зоне улицы Вайнера состоялось открытие уникального фотопроекта «История одной копейки». Выставка, созданная по инициативе СКБ-банка, посвящена российским монетам: от первых копеек XVI века до современных.

«Фотопроект расскажет про старейшую разменную монету России. Здесь вы узнаете, как выглядела копейка сотни лет назад, из чего ее чеканили, и что можно было купить на несколько копеек во времена Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II и в разные годы советской власти», — сообщает пресс-служба СКБ банка.

Идея проекта и авторство текстов принадлежат Андрею Ермоленко (СКБ-банк), верстка и дизайн макетов — Ксения Орлова (Первое клиентское агентство).

Галерея под открытым небом ежедневно и круглосуточно ждет вас на улице Вайнера — между улицами Радищева и Малышева. Электронная версия фотогалереи размещена на сайте СКБ-банка.

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