Новости дня
Официальный курс долл. США вырос на 1,69 руб., евро — на 2,43 руб.
11 апрель 2018 (15:24)
УрБК, Москва, 11.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., евро — на 2,43 руб., до 79,28 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США вырос на 3,80 руб., евро — на 4,97 руб.
- Официальный курс долл. США вырос на 74 коп., евро — на 1,17 руб.
- Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 11 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 22 коп., евро — на 3 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 32 коп.