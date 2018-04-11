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Официальный курс долл. США вырос на 1,69 руб., евро — на 2,43 руб.

УрБК, Москва, 11.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., евро — на 2,43 руб., до 79,28 руб.

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