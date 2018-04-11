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В Екатеринбурге кафе ODjah оштрафовано на 50 тыс. рублей за антисанитарию
11 апрель 2018 (15:16)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверки в кафе ODjah (ООО «Оджах», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 12) выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, для приготовления готовых блюд использовалось сырье, не соответствующее требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Столовая посуда хранилась не в соответствии с действующим законодательством, вовремя не проводился косметический ремонт, а также на работу принимались сотрудники, не прошедшие обязательный медосмотр. Кроме того, не соблюдалась программа производственного контроля.
По результатам проверки в отношении ООО «Оджах» составлены протоколы об административном правонарушении, на основании которых вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 50 тыс. руб. Руководителю предприятия выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, для приготовления готовых блюд использовалось сырье, не соответствующее требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Столовая посуда хранилась не в соответствии с действующим законодательством, вовремя не проводился косметический ремонт, а также на работу принимались сотрудники, не прошедшие обязательный медосмотр. Кроме того, не соблюдалась программа производственного контроля.
По результатам проверки в отношении ООО «Оджах» составлены протоколы об административном правонарушении, на основании которых вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 50 тыс. руб. Руководителю предприятия выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и технического регулирования.
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