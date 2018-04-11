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Перестали работать сайты компаний Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга

УрБК, Москва, 11.04.2018. Перестали работать сайты компаний Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, попавшие под санкции США 6 апреля 2018 года.



Так, на сайте ОК «Русал» в настоящий момент доступна только информация для акционеров, которую компания обязана раскрывать по закону. Сайты ГК «Базэл», En+ Group, агрохолдинга «Кубань», компании «Группа Газ» недоступны.



На сайте ГК «Ренова» пользователь может прочитать только эту запись: «Site under construction».



Все эти компании США включили в санкционный список 6 апреля 2018 года.

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