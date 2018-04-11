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Новоуральскую компанию «МедикоФарм» подозревают в поставках контрафактных лекарств

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Прокуратура Свердловской области подозревает ООО «МедикоФарм» в ЗАТО Новоуральск в поставках контрафактных лекарств.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на основании муниципального контракта, заключенного в декабре 2017 года между фирмой и Управлением здравоохранения администрации Краснодара, в аптеку № 506 МУП «Краснодарское городское аптечное управление» поставлено три упаковки лекарственного средства с торговым наименованием «Несклер, капсулы 0.5 мг № 28» на общую сумму свыше 208,7 тыс. руб.



В соответствии с распоряжениями правительства РФ лекарственный препарат «Несклер» (МНН «Финголимод») является жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратом для медицинского применения. Однако в ходе проверки было установлено, что две упаковки этого лекарства производитель не выпускал.



По данному факту материалы надзорных мероприятий прокуратура направила для проведения доследственной проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



Кроме того, надзорное ведомство выявило в действиях ООО «МедикоФарм» грубые нарушения лицензионных требований, в связи с чем было возбуждено дело по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», которое направлено в Арбитражный суд Свердловской области для рассмотрения.

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