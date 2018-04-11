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В Екатеринбурге Роспотребнадзор возбудил 10 дел об оказании гостиничных услуг без лицензии
11 апрель 2018 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области возбудило 10 административных дел по факту оказания в Екатеринбурге гостиничных услуг без свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма штрафов составила 101 тыс. руб.
Кроме того, инспекторы надзорного органа возбудили пять административных дел по факту завышения стоимости гостиничного обслуживания на территории Свердловской области. Одно юридическое лицо уже привлечено к штрафу.
Напомним, проверки предприятий сферы гостиничного сервиса проходят в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Екатеринбург стал одним из городов-организаторов, игры в уральской столице пройдут с 15 по 27 июня 2018 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма штрафов составила 101 тыс. руб.
Кроме того, инспекторы надзорного органа возбудили пять административных дел по факту завышения стоимости гостиничного обслуживания на территории Свердловской области. Одно юридическое лицо уже привлечено к штрафу.
Напомним, проверки предприятий сферы гостиничного сервиса проходят в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Екатеринбург стал одним из городов-организаторов, игры в уральской столице пройдут с 15 по 27 июня 2018 года.
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