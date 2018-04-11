Новости дня

Свердловский областной суд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении

11 апрель 2018 (13:29)

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Свердловский областной суд отказал бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

«В феврале этого года Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Александра Куковякина об условно досрочном освобождении. Прокурор, не согласный с постановлением суда, обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением. Накануне суд апелляционной инстанции, рассмотрев судебный материал, отменил постановление Ивдельского городского суда», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.

Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».

Александр Куковякин просил смягчить ему наказание, однако 19 сентября 2017 года Ивдельский городской суд уже отказал в этом. Защита осужденного подала апелляционную жалобу, однако в ноябре 2017 года Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему лидеру ОПС «Уралмаш».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: