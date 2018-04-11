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Свердловский областной суд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении
11 апрель 2018 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Свердловский областной суд отказал бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
«В феврале этого года Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Александра Куковякина об условно досрочном освобождении. Прокурор, не согласный с постановлением суда, обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением. Накануне суд апелляционной инстанции, рассмотрев судебный материал, отменил постановление Ивдельского городского суда», — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».
Александр Куковякин просил смягчить ему наказание, однако 19 сентября 2017 года Ивдельский городской суд уже отказал в этом. Защита осужденного подала апелляционную жалобу, однако в ноябре 2017 года Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему лидеру ОПС «Уралмаш».
«В феврале этого года Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Александра Куковякина об условно досрочном освобождении. Прокурор, не согласный с постановлением суда, обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением. Накануне суд апелляционной инстанции, рассмотрев судебный материал, отменил постановление Ивдельского городского суда», — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».
Александр Куковякин просил смягчить ему наказание, однако 19 сентября 2017 года Ивдельский городской суд уже отказал в этом. Защита осужденного подала апелляционную жалобу, однако в ноябре 2017 года Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему лидеру ОПС «Уралмаш».
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