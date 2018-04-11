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В Екатеринбурге принудительно вывезли 11 нестационарных объектов торговли

11 апрель 2018 (12:58)

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга за I квартал 2018 года принудительно вывезли 11 объектов торговли и шесть будок охраны. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Добровольно освободили территорию владельцы только девяти объектов: восьми ларьков и одной будки охраны», — говорится в сообщении.

Официальные представители Орджоникидзевского района напоминают, что лица, самовольно разместившие объекты торговли, привлекаются органами полиции к ответственности по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях.

«Администрация района продолжит демонтаж нелегальных нестационарных объектов в соответствии с утвержденной «Схемой размещения нестационарных объектов на 2017-2018», — заверили муниципальные власти.

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