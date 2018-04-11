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Нью-Йоркская биржа Comex ограничила поставки алюминия «Русала»

УрБК, Москва, 11.04.2018. Нью-Йоркская товарная биржа Comex на фоне санкций американского минфина отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых ОК «Русал». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение биржи.



«Comex незамедлительно отменяет регистрацию по поставкам и поставки для определенных брендов алюминия в рамках фьючерсных контрактов», — говорится в сообщении биржи.



Среди перечисленных дочерних алюминиевых предприятий ОК «Русал» упомянуты Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и ряде других городов.

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