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НПО «Центротех» изготовил фильтры для Нововоронежской АЭС-2 и Белорусской АЭС
11 апрель 2018 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. НПО «Центротех» (Новоуральск) разработало и изготовило фильтры для очистки пара для Нововоронежской АЭС-2 и Белорусской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фильтры, разработанные как оборудование 3 класса безопасности, входят в состав узлов кондиционирования и отвержения жидких радиоактивных отходов. Новоуральское ноу-хау предназначено для очистки водяного пара, образующегося в процессе сушки ионообменных смол, которые непосредственно и сорбируют радиоактивные ионы. Данная стадия очистки является неотъемлемой частью технологического процесса на АЭС.
«Новая разработка не имеет аналогов на российском рынке. Более того, в настоящее время на российском рынке только наше предприятие обладает уникальной технологией формирования функциональных фильтровальных блоков на основе металлокерамических элементов с низким аэродинамическим сопротивлением и при этом высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных радиоактивных частиц. Еще одно значимое преимущество НПО «Центротех» — соответствующий парк оборудования и лицензии на право конструирования и изготовления данного вида продукции», — отметил заместитель генерального директора по производству НПО «Центротех» Алексей Алымов.
«По результатам предварительных и приемочных испытаний фильтры доказали свои проектные характеристики и надежность. Такую оценку дали заказчик — ООО «Атомспецсервис» (Волгодонск) и уполномоченная организация — АО «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой», под контролем которых были проведены «экзамены». Отгрузка двух фильтров для Белорусской АЭС состоялась 23 марта. Фильтр для Нововоронежской АЭС был изготовлен и отгружен в конце декабря 2017 года и в настоящее время ведется его монтаж в систему на станции», —говорится в сообщении.
Далее фильтры в комплекте с агрегатами и функциональными узлами, изготовленными ООО «Атомспецсервис», отправятся на Белорусскую АЭС. Пуско-наладочные работы на станциях пройдут в мае-сентябре 2018 года.
По словам Алексея Алымова, в перспективе НПО «Центротех» планирует выйти на серийное производство фильтров для российских и зарубежных АЭС.
Фильтры, разработанные как оборудование 3 класса безопасности, входят в состав узлов кондиционирования и отвержения жидких радиоактивных отходов. Новоуральское ноу-хау предназначено для очистки водяного пара, образующегося в процессе сушки ионообменных смол, которые непосредственно и сорбируют радиоактивные ионы. Данная стадия очистки является неотъемлемой частью технологического процесса на АЭС.
«Новая разработка не имеет аналогов на российском рынке. Более того, в настоящее время на российском рынке только наше предприятие обладает уникальной технологией формирования функциональных фильтровальных блоков на основе металлокерамических элементов с низким аэродинамическим сопротивлением и при этом высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных радиоактивных частиц. Еще одно значимое преимущество НПО «Центротех» — соответствующий парк оборудования и лицензии на право конструирования и изготовления данного вида продукции», — отметил заместитель генерального директора по производству НПО «Центротех» Алексей Алымов.
«По результатам предварительных и приемочных испытаний фильтры доказали свои проектные характеристики и надежность. Такую оценку дали заказчик — ООО «Атомспецсервис» (Волгодонск) и уполномоченная организация — АО «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой», под контролем которых были проведены «экзамены». Отгрузка двух фильтров для Белорусской АЭС состоялась 23 марта. Фильтр для Нововоронежской АЭС был изготовлен и отгружен в конце декабря 2017 года и в настоящее время ведется его монтаж в систему на станции», —говорится в сообщении.
Далее фильтры в комплекте с агрегатами и функциональными узлами, изготовленными ООО «Атомспецсервис», отправятся на Белорусскую АЭС. Пуско-наладочные работы на станциях пройдут в мае-сентябре 2018 года.
По словам Алексея Алымова, в перспективе НПО «Центротех» планирует выйти на серийное производство фильтров для российских и зарубежных АЭС.
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