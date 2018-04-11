Уралтрансбанк: офисы закрываются

Уралтрансбанк в апреле закроет сразу три отделения в Екатеринбурге. 20 апреля станет последним рабочим днем в офисах на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15, сообщается на сайте кредитно-финансовой организации. При этом отмечается, что решение о закрытии трех отделений в Екатеринбурге было принято правлением банка 23 марта. Официальные причины этого решения не сообщаются. По всей видимости, это связано со стремительным ухудшением финансового состояния и угрозой дефолта.Обслуживание счетов, кредитов и вкладов клиентов в закрывающихся отделениях будет осуществляться в офисах на ул. Академика Шварца, 10, корп. 1, ул. Заводская, 12, ул. Азина, 45.Добавим, что после закрытия трех представительств в Екатеринбурге останутся еще девять подразделений Уралтрансбанка. Ранее в 2017 году банк закрыл дополнительный офис на ул. Уральской, 77. Не исключено, что в ближайшее время финансовое учреждение продолжит сворачивать сеть отделений.В последнее время новостной фон вокруг уральского банка остается негативным. В марте 2018 года международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Уралтрансбанка с «ССС» до «СС» («вероятен дефолт, но обязательства выполняются») и вывело его из списка Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с возможностью понижения»).В сообщении отмечалось, что в январе 2018 года капитальная база банка сократилась из-за потерь, связанных с обесценением активов. Это привело к снижению показателей достаточности базового и основного капитала до 3,3%, а общего капитала — до 6,2%. Все эти показатели оказались ниже минимальных требований, установленных на уровне 4,5%, 6% и 8% соответственно, подчеркивают аналитики. Кроме того, из сообщения Fitch следует, что подтверждение рейтинга устойчивости Уралтрансбанка на уровне «f» отражает значительный дефицит капитала у финансовой организации.Отметим, что в июне 2017 года Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка с «В-» до «ССС», негативные ожидания были связаны с «нарушением банком регулятивных требований к основному капиталу и существенной неопределенностью относительно его способности вернуться к соблюдению требований, что несло риски регулятивного вмешательства».Между тем Банк России сообщил, что Уралтрансбанк непрерывно нарушает нормативы регулятора с марта 2017 года.«В январе 2018 года на протяжении 17 дней организацией не выполнялся норматив достаточности основного капитала (Н1.2), также три дня банком не соблюдались нормативы достаточности собственных средств Н1.0 и Н1.1. Кроме того, в январе кредитная организация допустила снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,125%. На начало нового месяца значения всех трех нормативов достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2) находились ниже уровня», — говорится в сообщении.Финансовые показатели Уралтрансбанка также оставляют желать лучшего. Согласно данным базы «Интерфакс-ЦЭА», чистый убыток финансовой организации в 2017 году составил 295,2 млрд руб. Это худший показатель среди банков, зарегистрированных на территории УрФО.Если 1 января 2017 года Уралтрансбанк занимал 178 место в России по объему активов, то в начале 2018 года он опустился на 199 место.Следует отметить, что основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.Как отмечают эксперты, непрерывные нарушения нормативов ЦБ заметно повышают риск вмешательства регулятора в работу Уралтрансбанка. Кроме того, это осложняет процесс поиска нового инвестора. В связи с этим повышаются риски отзыва лицензии или введения процедуры санации.