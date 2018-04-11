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Минфин РФ возобновит размещение ОФЗ после стабилизации долгового рынка

УрБК, Москва, 11.04.2018. Минфин РФ планирует возобновить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) при стабилизации долгового рынка. Об этом говорится на сайте министерства.



Минфин во вторник принял решение не проводить 11 апреля 2018 года аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ.



«По нашему мнению, ситуация повышенной волатильности не продлится долго. При стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе», — говорится в сообщении.



Отметим, что 6 апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний.

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