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В Екатеринбурге на неделю закроют движение по улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по улице Горького от Энгельса до Карла Маркса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Ограничения будут введены с 12 по 18 апреля 2018 года. Они вызваны монтажом фасадных конструкций на здании, расположенном на улице Горького, 57.



Движение транспорта будет направлено по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.

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