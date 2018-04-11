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В Екатеринбурге на неделю закроют движение по улице Горького
11 апрель 2018 (11:43)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по улице Горького от Энгельса до Карла Маркса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Ограничения будут введены с 12 по 18 апреля 2018 года. Они вызваны монтажом фасадных конструкций на здании, расположенном на улице Горького, 57.
Движение транспорта будет направлено по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.
Ограничения будут введены с 12 по 18 апреля 2018 года. Они вызваны монтажом фасадных конструкций на здании, расположенном на улице Горького, 57.
Движение транспорта будет направлено по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.
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