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Лондонская биржа металлов временно ограничит торговлю металлом ОК «Русал»

УрБК, Москва, 11.04.2018. Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля 2018 года вводит временное ограничение на торговлю металлами ОК «Русал» в связи с санкциями США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение торговой площадки.



Согласно решению специального комитета, LME вводит временное ограничение на торговлю металлами ОК «Русал» в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами ОК «Русал», не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.



«С момента вступления в силу (данного уведомления — прим. ред.) складская компания сможет получать металлы «Русала» только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций — прим. ред.) выполнены», — говорится в сообщении.

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