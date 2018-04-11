Новости дня
Лондонская биржа металлов временно ограничит торговлю металлом ОК «Русал»
11 апрель 2018 (11:23)
УрБК, Москва, 11.04.2018. Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля 2018 года вводит временное ограничение на торговлю металлами ОК «Русал» в связи с санкциями США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение торговой площадки.
Согласно решению специального комитета, LME вводит временное ограничение на торговлю металлами ОК «Русал» в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами ОК «Русал», не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.
«С момента вступления в силу (данного уведомления — прим. ред.) складская компания сможет получать металлы «Русала» только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций — прим. ред.) выполнены», — говорится в сообщении.
Согласно решению специального комитета, LME вводит временное ограничение на торговлю металлами ОК «Русал» в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами ОК «Русал», не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.
«С момента вступления в силу (данного уведомления — прим. ред.) складская компания сможет получать металлы «Русала» только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций — прим. ред.) выполнены», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Материнская компания ОК «Русал» прогнозирует существенное негативное влияние санкций на бизнес
- ОК «РУСАЛ» может объявить технический дефолт по некоторым кредитным обязательствам
- ОК «Русал» смогла договориться только с частью кредиторов о рефинансировании кредита
- В Челябинске начинает работу биржа металлов
- 29 марта в Челябинске откроется биржа металлов