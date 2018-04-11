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Ространснадзор оштрафовал ответственных за снос телебашни в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением авиационной безопасности по Уральскому федеральному округу Ространснадзора оштрафовало ответственное за демонтаж недостроенной телебашни в Екатеринбурге АО «Р.В.С.» на 10 тыс. руб.



Как рассказали УрБК в Свердловской транспортной прокуратуре, основанием для привлечения к ответственности стало отключение сигнальных огней на башне во время подготовки ее к сносу. В результате пилоты не могли узнать ее габариты в темное время суток. Проверку транспортная прокуратура проводила в начале февраля 2018 года.



«При проведении работ заградительные огни на телебашне были отключены. В соответствии с требованиями законодательства, они должны были работать, несмотря ни на что. Прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения Ространснадзором организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа», — сообщила УрБК заместитель Свердловского транспортного прокурора Ксения Смирнова.



Напомним, недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесли 24 марта 2018 года. Часть горожан протестовала против решения избавиться от недостроя.

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