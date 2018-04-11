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На реконструкцию «Екатеринбург-Арены» после ЧМ-2018 потребуется 500 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. После проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в реконструкцию «Екатеринбург-Арены» будет вложено 500 млн руб. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ «Об утверждении концепции наследия Чемпионата мира по футболу».



Средства пойдут на демонтаж временных трибун, установку на стадионе медиаэкрана и благоустройство территории.



«Предварительная прогнозная оценка стоимости указанных мероприятий, по данным субъекта РФ, составляет 500 млн руб., в том числе проектно-изыскательские работы. Предусматривается предоставление субсидий управляющей компании стадиона в Екатеринбурге на дополнительные мероприятия по адаптации стадионов к работе в режиме наследия за счет средств бюджета Свердловской области с софинансированием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету региона», — говорится в документе.



Ежегодно на содержание стадиона в Екатеринбурге будет требоваться более 300 млн руб.



Прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона, исходя из проведения 16 домашних матчей: в 2019 году — 337,5 млн руб.; в 2020 году — 352,5 млн руб.; в 2021 году — 366,9 млн руб.

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