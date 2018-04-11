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Производители бытовой техники и электроники предупредили о росте цен на 5-10% из-за девальвации

УрБК, Москва, 11.04.2018. Производители бытовой техники и электроники предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на 5-10%, если курс доллара США сохранится на текущем уровне, пишет «Коммерсантъ».



Ослабление рубля вынудит производителей пересмотреть оптовые цены. Так, Candy Hoover Group уведомила 50 партнеров о вынужденном росте цен с 16 апреля, если курсы валют не вернутся к уровню прошлой недели. Такие сообщения получили «Эльдорадо», «М.Видео» и MediaMarkt.



По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, ослабление национальной валюты уже повысило интерес потребителей к бытовой технике (стиральным машинам, холодильникам, микроволновкам и т.п.), о чем свидетельствует рост посещений интернет-магазинов на 15% с 9 апреля.

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