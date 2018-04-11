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В Екатеринбурге закрылось кафе-кондитерская «Маноло Пряник»
11 апрель 2018 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге закрылось кафе-кондитерская «Маноло Пряник», расположенное по адресу ул. Красноармейская, 37. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказала собственница заведения Ирина Платонова.
«В это воскресенье «Маноло Пряник» отработал последний день. Больше нет вкусных тортов, ароматного кофе, и даже кресла уже проданы», — написала И. Платонова.
В марте она писала, что кафе, расположенное в квартале жилья премиум-класса, испытывает трудности.
«Тортики, пирожные и пироги совсем перестали покупать. И нам в «Маноло Прянике» очень-очень грустно. Видимо, необходимо что-то менять в нашей работе или вообще закрываться», — писала И. Платонова.
Напомним, в июле 2017 года инспекторы Роспотребнадзора закрыли кафе на 60 дней из-за антисанитарии.
«В это воскресенье «Маноло Пряник» отработал последний день. Больше нет вкусных тортов, ароматного кофе, и даже кресла уже проданы», — написала И. Платонова.
В марте она писала, что кафе, расположенное в квартале жилья премиум-класса, испытывает трудности.
«Тортики, пирожные и пироги совсем перестали покупать. И нам в «Маноло Прянике» очень-очень грустно. Видимо, необходимо что-то менять в нашей работе или вообще закрываться», — писала И. Платонова.
Напомним, в июле 2017 года инспекторы Роспотребнадзора закрыли кафе на 60 дней из-за антисанитарии.
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