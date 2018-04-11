Новости дня

В сортовом цехе ММК произвели 20 млн тонн горячей продукции

УрБК, Магнитогорск, 11.04.2018. В сортовом цехе Магнитогорского металлургического комбината выпущена 20-миллионная тонна сортового проката, произведенного на мощностях обновленного сортопрокатного производства. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«В 2005-2006 годах в сортовом цехе комбината были введены в строй три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 млн т сортового проката в год, заменившие все старые прокатные агрегаты. Эти станы стали первыми построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху, и по уровню оснащения они стали одними из самых современных в мире», — говорится в сообщении.



Сортовой стан 450 производительностью до 790 тыс. т в год предназначен для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках, полос. Мелкосортный стан 370 мощностью 585 тыс. т производит арматурный пруток и круг диаметром до 50 мм, квадрат, шестигранник. Мелкосортно-проволочный стан 170 производительностью 765 тыс. т в год выпускает катанку и термоупроченную арматуру малых размеров. Новые сортопрокатные агрегаты ММК отличает высокая производительность, гибкость линий и широкий ассортимент продукции в плане типов и размеров, а также экономичность и эффективность за счет автоматизации производственного процесса.



«Осенью 2008 года был преодолен 5-миллионный рубеж выпуска сортового проката на новых станах, в 2012 году была выпущенная 10-миллионная тонна, а в июле 2015 года — 15-миллионная тонна. Все три сортовых стана на сегодняшний день полностью загружены и обеспечивают высококачественным сортовым прокатом как метизный дивизион Группы ММК, так и сторонних потребителей. В прошлом году в сортовом цехе ПАО «ММК» было произведено свыше 1,8 млн т проката. В начале нынешнего года Магнитогорский металлургический комбинат заключил инвестиционный контракт с компанией Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. на модернизацию двухниточного стана 170 стоимостью 5,5 млн евро. Модернизация позволит получить на линии воздушного охлаждения конечные механические свойства, соответствующие российским и мировым стандартам для высокоуглеродистой стали, а также сократить текущие простои, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: