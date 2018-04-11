Новости дня

В Краснотурьинске из-за пожара в ТЦ «Столичный» эвакуировали 67 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Краснотурьинске из-за пожара в ТЦ «Столичный» эвакуировали 67 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Автоматическая пожарная сигнализация сработала 10 апреля в 15.16 по местному времени. Персонал торгового комплекса организовал эвакуацию посетителей и сотрудников. Всего из здания эвакуированы 67 человек. Пострадавших в результате пожара нет.



«Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание. Одновременно с этим добровольная пожарная дружина торгового комплекса оперативно проложила рукавную линию от внутреннего пожарного крана к очагу возгорания и воспользовалась огнетушителем. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 кв. м.», — говорится в сообщении.



По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: