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ЦБ анонсировал на Урале проведение всероссийского зачета по финансовой грамотности

10 апрель 2018 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. С 10 по 21 апреля 2018 года состоится всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Банком России, Министерством финансов РФ и Конструктором образовательных ресурсов. Об этом сообщает Уральское главное управление ЦБ.

Зачет пройдет в режиме онлайн в рамках ежегодной всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

«Для того, чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат», — говорится в сообщении.

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