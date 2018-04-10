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В марте 2018 года российские авиакомпании перевезли почти на 12% больше пассажиров
10 апрель 2018 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. В марте 2018 года российские авиакомпании перевезли 7,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Пассажирооборот за указанный период увеличился до 19,8 млрд пассажирокилометров, рост составил 12,7%.
По итогам трех первых месяцев года авиаперевозчики обслужили 22,1 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,3%. Пассажирооборот увеличился до 56,8 млрд пассажирокилометров с увеличением на 13,9%.
Пассажирооборот за указанный период увеличился до 19,8 млрд пассажирокилометров, рост составил 12,7%.
По итогам трех первых месяцев года авиаперевозчики обслужили 22,1 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,3%. Пассажирооборот увеличился до 56,8 млрд пассажирокилометров с увеличением на 13,9%.
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