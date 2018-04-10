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В Свердловской области обнаружена крупная партия поддельного коньяка Hennessy

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. В одном из городов на севере Свердловской области обнаружена крупная партия контрафактного коньяка под товарным знаком Hennessy, сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты.



Алкогольная продукция реализовывалась по цене 300 руб. за бутылку. Известность марки, которая продавалась по низкой цене, привела к проверке реализаторов со стороны правоохранительных органов.



В итоге сотрудники полиции установили, что поддельный коньяк изготовлялся кустарным способом в одном из гаражных боксов.



«Исследование содержимого бутылок показало, что в напитке очень много метанола. Коробки и бутылки с надписью Hennessy отправили на экспертизу в Центр интеллектуальной собственности Уральской ТПП», — говорится в сообщении.



Правообладатель также подтвердил, что права на использование товарного знака не давал. Бутылка и акцизная марка оказались высокого качества, но имели отличия — у контрафактного Hennessy отсутствовала рука с алебардой, несколько иначе была изображена лоза, отличалась гравировка на колпачке, а также не соответствовали номера бутылок.

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