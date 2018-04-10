Дайджест
Украина впервые примет участие во встрече «Большой семерки»
10 апрель 2018 (17:24)
Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран «Большой семерки». Об этом сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что подобное приглашение поступило Украине впервые. Климкин прибудет на встречу в канадском Торонто 22 апреля.
Эту информацию «Европейской правде» подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.
Отмечается, что подобное приглашение поступило Украине впервые. Климкин прибудет на встречу в канадском Торонто 22 апреля.
Эту информацию «Европейской правде» подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.
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