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Украина впервые примет участие во встрече «Большой семерки»

10 апрель 2018 (17:24)

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран «Большой семерки». Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что подобное приглашение поступило Украине впервые. Климкин прибудет на встречу в канадском Торонто 22 апреля.

Эту информацию «Европейской правде» подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.

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