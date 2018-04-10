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Украина впервые примет участие во встрече «Большой семерки»

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран «Большой семерки». Об этом сообщает «Европейская правда».



Отмечается, что подобное приглашение поступило Украине впервые. Климкин прибудет на встречу в канадском Торонто 22 апреля.



Эту информацию «Европейской правде» подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.

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