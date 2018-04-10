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США отправят к берегам Сирии второй эсминец

В ближайшие несколько дней в Средиземное море может прибыть еще один эсминец, в дополнение к присутствующему в регионе кораблю USS Donald Cook. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в военной сфере.



«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он, по словам официальных лиц обороны, может нанести удар по любому месту в Сирии. Второй эсминец, USS Porter, может прибыть в регион в ближайшие дни», — отметили в издании.



Ранее СМИ сообщали, что российские самолеты сблизились с эсминцем USS Donald Cook у берегов Сирии.

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