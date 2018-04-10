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Максим Топилин: Изменение валютного курса может негативно сказаться на российском рынке труда

УрБК, Москва, 10.04.2018. Изменение курса валют может отразиться на российских компаниях и рынке труда. Об этом заявил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда в Сочи, передает РИА «Новости».



«Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте», — заявил Топилин на вопрос, может ли снижение курса рубля по отношению к евро и доллару США отразиться на российских работодателях и рынке труда, в том числе повлечь повышение безработицы или снижение зарплат.



Есть понимание того, что при необходимости будет оказана помощь и поддержка работникам предприятий, заверил министр.



«Все инструменты, вы знаете, есть, мы неоднократно разворачивали, если было необходимо, программы поддержки, здесь нет каких-то законодательных ограничений, нужно просто посмотреть, нужно время, чтобы сделать какие-то выводы», — подчеркнул М. Топилин.



Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,97 руб. — до 76,85 руб., курс доллара США увеличился на 3,8 руб. — до 62,3699 руб.

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