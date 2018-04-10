Кризис
Минфин из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры отказался размещать ОФЗ
10 апрель 2018 (17:07)
Минфин РФ из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 11 апреля 2018 года. Об этом говорится на сайте министерства.
«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
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