Кризис

Минфин из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры отказался размещать ОФЗ

10 апрель 2018 (17:07)

Минфин РФ из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 11 апреля 2018 года. Об этом говорится на сайте министерства.

«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

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