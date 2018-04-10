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«МегаФон» первым на рынке внедрил мобильную электронную подпись

УрБК, Москва, 10.04.2018. «МегаФон» первым на рынке внедрил новый инструмент подписания документов — мобильную электронную подпись (МЭП). Об этом сообщает пресс-служба уральского филиала компании.



С помощью МЭП можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь.



«В состав услуги входит сертификат электронной подписи, который выдает Удостоверяющий центр «МегаФона», и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства.



Процесс подписания прост и происходит в один клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который необходимо завизировать. Пользователю необходимо решить «отклонить» или «подписать» документ и подтвердить свое действие вводом PIN-кода. Особенно актуален такой мобильный формат будет для тех, кто часто в разъездах и командировках — решение можно использовать, даже находясь в международном роуминге», — говорится в сообщении.



Для того, чтобы начать пользоваться мобильной электронной подписью, нет необходимости менять действующий номер телефона — новую SIM-карту можно получить взамен действующей, при этом все обычные функции SIM-карты (возможность отправки sms, совершения голосовых вызовов и пользования bнтернетом) сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка дополнительных устройств и носителей также не понадобится.



«МегаФон» обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный sms-канал, который защищает подпись от рисков неавторизованного применения. Партнер «МегаФона» по проекту МЭП — компания «Крипто Про», занимающая лидирующее положение на рынке по распространению средств криптографической защиты информации», — сообщили в «МегаФоне».



Решение оптимально по цене. Стоимость в 1 тыс. руб. выгодно отличает его от представленных на рынке предложений по использованию электронной цифровой подписи.



«Рынок электронного документооборота быстро развивается. По оценкам аналитиков J’son&Partners Consulting, к концу 2018 года доля использования электронного документооборота в организациях вырастет до 46%, а общая выручка по рынку составит до 18 млрд руб. Рынок мобильной электронной подписи, в свою очередь, только формируется — по нашим прогнозам, общая выручка к 2021 году составит около 100 млн руб. Мы видим потенциал применения решения в сфере логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и планируем интегрировать наше решение со всеми популярными бизнес-ресурсами, в которых сейчас используется электронная подпись», — заявил директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

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