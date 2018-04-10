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Антимонопольная служба признала недобросовестной рекламу карты «Тинькофф Банка»
10 апрель 2018 (16:04)
УрБК, Москва, 10.04.2018. Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу карты АО «Тинькофф Банк» о возможности получения определенного процента годовых на остаток по счету и кэш-бека до 5% за любые покупки и снятие денег в любом банкомате без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.
Реклама распространялась в эфире телеканалов. В нижней части видеоролика мелким трудно читаемым шрифтом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кэш-бек 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда важных и обязательных условий.
«Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы, что, безусловно, является недопустимым в силу действующего законодательства», — рассказали в пресс-службе.
В результате АО «Тинькофф Банк» признано нарушившим часть 7 статьи 5, пункт 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства.
Реклама распространялась в эфире телеканалов. В нижней части видеоролика мелким трудно читаемым шрифтом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кэш-бек 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда важных и обязательных условий.
«Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы, что, безусловно, является недопустимым в силу действующего законодательства», — рассказали в пресс-службе.
В результате АО «Тинькофф Банк» признано нарушившим часть 7 статьи 5, пункт 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства.
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